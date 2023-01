Offerte eBay: Nintendo Switch Lite in sconto con il coupon di gennaio 2023, in più colori

Tramite eBay Italia, potete acquistare un Nintendo Switch Lite. Lo sconto segnalato è di 21.79€ usando il coupon CASA23. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il codice sconto CASA23 è valido dal 23 gennaio al 19 febbraio 2023, precisamente fino alle 23:59. Lo sconto è del 10%, come detto, ma può essere applicato solo una spesa minima di 20€. Il codice può essere usato tre volte per ogni utente e a ogni utilizzo può applicare uno sconto di non oltre 100€. In totale, quindi, ogni account può ottenere un massimo di 300€ di sconto divisi su tre acquisti.

Il venditore è grandestore, con il 100% di feedback positivo e categorizzato come venditore eBay Premium per affidabilità e velocità di spedizione. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, G Pay e American Express. La spedizione è gratuita e avviene in tre giorni.

Nintendo Switch Lite è la console completamente portatile di attuale generazione di Nintendo. Non può essere connessa al televisore e i Joy-Con non possono essere scollegati, di conseguenza alcuni giochi o alcune funzioni potrebbero non essere supportati.

Nintendo Switch Lite

