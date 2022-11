Offerte eBay: Pokémon Scarlatto e Violetto in forte sconto per il Black Friday 2022

Le offerte di eBay Italia del Black Friday 2022 continuano anche dopo il vero Venerdì Nero e gli appassionati di tecnologia, videogiochi e non solo possono trovare vari prodotti in promozione a prezzi interessanti. Ora, ad esempio, potete trovare uno sconto per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Potete trovare Scarlatto a questo indirizzo, mentre Violetto è disponibile qui.

Il venditore è monclick-italia, con il 96.6% di feedback positivo. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Pokémon Scarlatto è il gioco di più recente generazione della saga di Game Freak, insieme a Violetto. Questo nuovo capitolo ci porta in un grande open world da esplorare liberamente, catturando i Pokémon selvatici e affrontando le palestre di Paldea e completando altre missioni.

Pokémon Scarlatto e Violetto

