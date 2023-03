Offerte eBay: preorder di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon in sconto

Tramite eBay Italia è possibile fare il preordine di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, in uscita su Nintendo Switch il 17 marzo 2023. Lo sconto è di 5€, ovvero dell'8%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il venditore è game_electronic_virz, con il 99.9% di feedback positivo e catalogato come servizio eBay Premium, per velocità e affidabilità di spedizione. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay. La spedizione è gratuita.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è un nuovo spin-off della saga di Bayonetta. Nel nostro provato vi abbiamo detto che "La nostra prima prova di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è stata a dir poco positiva. Il gioco è molto lontano dalle ultime produzioni Platinum, e la cura riposta nell'art direction e nel suo level design ci ha sinceramente impressionato. In più, non abbandona l'elemento action, offrendo combattimenti davvero interessanti per via delle particolarissime meccaniche di controllo separato dei due protagonisti. Prime impressioni davvero positive insomma, che speriamo si mantengano tali anche quando avremo concluso l'intera avventura."

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

