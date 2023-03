Final Fantasy 16, un gashapon esclusivo presso il pop-up store di Shibuya

Final Fantasy 16 ha ispirato la realizzazione di un gashapon esclusivo in vendita presso il pop-up store di Shibuya che Square Enix ha aperto per celebrare il trentacinquesimo anniversario di Final Fantasy, e che rimarrà in attività fino alla prossima primavera.

Per chi non lo sapesse, i gashapon sono dei minuscoli giocattoli in plastica racchiusi in una capsula trasparente, che solitamente si trovano presso appositi distributori automatici in Giappone ma che abbiamo visto spesso anche in Italia.

In questo caso nella capsula è racchiusa una figure di Jill Warrick, uno dei personaggi presenti nel nuovo capitolo, raffigurata con il tipico stile in pixel art che caratterizzava le origini del franchise. Un bell'oggettino da collezione, non trovate?

Certo, immaginiamo che da qui al 22 giugno, data di uscita di Final Fantasy 16, iniziative del genere si moltiplicheranno così come i prodotti legati al prossimo episodio della serie.

