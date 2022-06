Offerte eBay: smartwatch Apple Watch Nike Series 7 in sconto con il coupon di giugno 2022

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per lo smartwatch Apple Watch Nike Series 7 nel modello da 41 mm, utilizzando il coupon MENO20ESTATE. Il prezzo finale è di 438.90 euro, per uno sconto di 100€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il codice sconto MENO20ESTATE è disponibile per il mese di giugno 2022. Lo sconto è del 20% per ogni acquisto, per un massimo di due acquisti per ogni account. Lo sconto per ogni singolo utilizzo non può però superare i 100€.

Il venditore di questo smartwatch è monclick-italia, con il 97.1% di feedback positivo. Permette la restituzione entro 14 giorni, pagando solo le spese di riconsegna. Il pagamento è possibile con PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e America Express.

Lo smartwatch Apple Watch Nike Series 7 propone una cassa in alluminio leggera e realizzata al 100% con materiali riciclati. Il cinturino Nike Sport è in fluoroelastomero con fori stampati a compressione.

Smartwatch Apple Watch Nike Series 7

