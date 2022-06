King Arthur: Knight's Tale: pubblicato il primo aggiornamento con nuovi contenuti gratuiti

NeocoreGames ha annunciato il lancio dei primi contenuti stagionali gratuiti per King Arthur: Knight's Tale, introdotti con l'aggiornamento gratuito The Chained God, pubblicato su Steam nelle ultime ore. Per festeggiare, il gioco è venduto con il 35% di sconto in occasione dei saldi del negozio, partiti proprio oggi 23 giugno 2022.

In The Chained God i giocatori assumono il ruolo dei Fomorian, i giganti di Avalon, la fazione antagonista dei Cavalieri della Tavola Rotonda. L'aggiornamento introduce una nuova catena di missioni brevi, con altri cambiamenti, tra i quali: la revisione dell'endgame a cui sono state aggiunte decine di nuove mappe; una riduzione importante delle dimensioni dell'installazione; delle nuove meccaniche di gameplay; nuovi oggetti di alto livello; nuovi edifici da costruire a Camelot e alcune modifiche di bilanciamento.

Se vi interessa saperne di più, potete fare riferimento alla nota di rilascio ufficiale.

Per conoscere meglio il gioco, leggete la nostra recensione di King Arthur: Knight's Tale.