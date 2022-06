Sonic Origins: il trailer di lancio ci dice che è disponibile

Sonic Origins è disponibile. Per ricordarcelo Sega ha pubblicato il classico trailer di lancio, che mostra delle sequenze di gameplay tratte dai diversi titoli che fanno parte della raccolta, anticipati da una breve introduzione animata. Del resto ormai Sonic è un personaggio che va ben oltre il mondo dei videogiochi.

Sonic Origins comprende le versioni rimasterizzate di Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, titoli che saranno già conosciutissimi dai fan del franchise. Dall'iconica zona Green Hill all'infido robot Death Egg, sfreccerai tra i ricordi per sventare i diabolici piani del Dr. Eggman in tutta la gloria dell'alta definizione! Questa versione aggiornata include nuove aree da esplorare, animazioni esclusive e una nuovissima modalità Anniversario!

Il prezzo dell'edizione Standard è di 39,99€, mentre quello dell'edizione Digital Deluxe è di 44,99€. Leggiamo altri dettagli:

Una nuova frontiera del classico

Esplora i classici Sonic in alta risoluzione, con nuove animazioni di apertura e chiusura per ogni titolo!

Nuovi sbloccabili

Completa varie missioni per ottenere monete e sbloccare nuovi contenuti, sfide e fasi speciali tramite il museo.

Modalità Classica e Anniversario

Usa lo scatto avvitato per farti strada in varie zone nella modalità Classica, con la risoluzione originale del gioco e vite limitate, oppure prova la nuova modalità Anniversario, con vite infinite e una risoluzione rivisitata a schermo intero.