Into the Breach annunciato per sistemi mobile: sarà esclusivo per gli abbonati a Netflix

Into the Breach è stato annunciato per sistemi mobile, ossia per iOS e Android. Sarà un'esclusiva per gli abbonati a Netflix, che potranno scaricarlo gratuitamente da Google Play e App Store a partire dal 19 luglio 2022.

Netflix ha annunciato Into the Breach per sistemi mobile

Netflix promette che sarà lo stesso gioco visto sulle altre piattaforme (quindi un capolavoro Ndr), avrà una nuova interfaccia touch, non ci saranno pubblicità o acquisti in-app, come in tutti gli altri giochi legati al suo abbonamento e includerà tutti i contenuti dell'Advanced Edition.

Into the Breach va a sommarsi agli altri giochi in arrivo annunciati durante la Geekd Week, tra i quali Spiritfarer, Kentucky Route Zero e Reigns: Three Kingdoms.

Recentemente, l'offerta di videogiochi di Netflix si è arricchita di Poinpy, realizzato da Ojiro Fumoto, l'autore di Downwell.