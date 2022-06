Final Fantasy 16: il recente trailer è stato pubblicato in ritardo per la guerra in Ucraina

Naoki Yoshida ha svelato che il recente trailer di Final Fantasy 16 è stato pubblicato in ritardo a causa della guerra in Ucraina. Lo sviluppatore ha toccato l'argomento in un'intervista con Dangeki Online, svelando che la guerra ha gettato una luce differente sui contenuti del video.

Yoshida: "Era pronto per essere pubblicato a marzo, ma contemporaneamente la Russia ha invaso l'Ucraina rendendo la situazione globale instabile. Visti i temi pesanti affrontati da Final Fantasy 16, mi sono chiesto se il secondo trailer lanciato in quel momento sarebbe piaciuto ai videogiocatori. Quando ho parlato a SIE di ciò che sentivo, SIE si è dimostrata altrettanto preoccupata, quindi ho deciso di posticipare la pubblicazione."

Infine il secondo trailer di Final Fantasy 16 è stato mostrato durante lo State of Play di giugno. Tra i contenuti sono stati mostrati il nuovo sistema di combattimento e delle battaglie su larga scala.

La guerra in Ucraina ha colpito moltissimo anche il mondo dei videogiochi, tra rinvii di giochi, come S.T.A.L.K.E.R. 2, e mancati annunci come quello del remake di 007 Goldeneye (per i tanti contenuti legati alla Russia).