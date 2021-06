OnePlus Nord CE 5G su Amazon, disponibile a partire da 299 euro

OnePlus Nord CE 5G è disponibile a partire da oggi su Amazon e sul sito ufficiale di OnePlus, con prezzi a partire da 299 euro: una somma davvero interessante per il nuovo smartphone dell'azienda cinese.

Offerta Amazon OnePlus Nord CE 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Nero (Charcoal Ink) € 329,0 Vedi

Offerta

Annunciato all'inizio del mese, OnePlus Nord CE 5G è equipaggiato con una tripla fotocamera da 64 megapixel, un display AMOLED con refresh rate da 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 750G 5G, un sistema di carica veloce WarpCharge 30TPlus e il sistema operativo OxygenOS11.

Il sistema operativo è stato ulteriormente migliorato; sono state integrate le funzionalità Dark Mode, Zen Mode e la nuova Always On Display (AOD). Inoltre, OOS11 è stato ottimizzato per le operazioni con una sola mano, grazie ad un riposizionamento intelligente dei controlli touch.

Nonostante il sottile spessore di di 7,9 mm, per 170 g di peso, OnePlus Nord CE 5G non rinuncia ad alcune funzionalità come il jack per cuffie da 3,5 mm. Il device sarà disponibile in tre diverse colorazioni: Blue Void, con una finitura opaca resistente alle impronte digitali, Charcoal Ink e Silver Rey.

OnePlus Nord CE 5G, versioni e prezzi: