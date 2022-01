Overwatch 2, Diablo 4 e Call of Duty 2022 usciranno anche su PlayStation, per un insider

Come sottolineato dall'insider Benji-Sales, è probabile che titoli quali Overwatch 2, Diablo 4 e Call of Duty 2022 escano anche su console PlayStation e, lì dove annunciato, su Nintendo Switch. Il motivo è in realtà abbastanza semplice: sono già stati presentati per queste piattaforme. Quindi Microsoft non si rimangerà le promesse fatte e non romperà i contratti in essere.

Del resto ha già perseguito una politica simile dopo l'acquisizione di Bethesda, quindi è difficile che in questo caso voglia fare diversamente, rischiando oltretutto di pagare delle penali lì dove previsto. C'è anche da sottolineare che i titoli citati potrebbero uscire tutti nel 2022. Considerando che l'acquisizione potrebbe concludersi nell'anno fiscale 2023, cioè tra luglio 2022 e giugno 2023, Activision Blizzard gestirà ancora i suoi affari in modo diretto per molti mesi.

Tutto considerato, le prime esclusive Xbox provenienti da questo accordo potrebbero arrivare nel 2024. Quindi i giocatori PlayStation per adesso non temano, perché non dovranno rinunciare a questi attesissimi titoli, che potranno comodamente giocare sulla loro piattaforma.