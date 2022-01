Dragon Age: nessuna speranza di vederlo nel 2022, per un insider

L'insider Tom Henderson ha riportato che, secondo una sua fonte a conoscenza dei fatti di Electronic Arts, il nuovo Dragon Age di BioWare non ce la farà a uscire nel 2022. Più precisamente, ha detto che "non c'è alcuna possibilità" che ce la faccia. La speranza è di vederlo nel 2023 a questo punto, anche se non ci sono certezze in merito.

Di Dragon Age purtroppo si sa davvero poco. BioWare l'ha presentato prematuramente anni fa e da allora non ha mai mostrato niente di giocabile. I problemi dello studio e i molti avvicendamenti di sviluppatori in ruoli chiave potrebbero averne rallentato lo sviluppo, ma anche in questo caso si tratta di mere supposizioni.

Va anche detto che Electronic Arts è nota per presentare i suoi giochi pochi mesi prima del lancio, quindi se Dragon Age farà parte o meno della sua line up del 2022 lo si saprà probabilmente a maggio o giugno. Detto questo, rimane impossibile fare previsioni senza conoscere lo stato dei lavori.

Giusto recentemente l'ex BioWare Mark Darrah aveva speso parole non proprio gentili per la cosiddetta BioWare Magic, descrivendo efficacemente in cosa consisterebbe. Chissà se il processo produttivo del nuovo Dragon Age è stato migliorato o se, come sempre, il team di sviluppo è in attesa del miracolo.