Need for Speed: il nuovo capitolo entro la fine del 2022, per un insider

Il nuovo Need for Speed sviluppato da Criterion dovrebbe arrivare entro la fine del 2022. Più precisamente, a settembre / ottobre, almeno stando a quanto riportato dall'insider Tom Henderson, che ha ricevuto una soffiata da una fonte che a sua detta è a conoscenza dei fatti interni di Electronic Arts. Da sottolineare che Henderson si è spesso dimostrato affidabile con le sue indiscrezioni. D'altro canto stiamo sempre parlando di informazioni non ufficiali, quindi è bene prenderle con le dovute cautele.

Henderson: "EA si aspetta di lanciare il Need for Speed di Criterion Games a settembre / ottobre 2022.

Lo sviluppo di Neef For Speed è stato messo in pausa nell'estate del 2021 perché Criterion Games ha dovuto aiutare nello sviluppo di Battlefield 2042."

La partecipazione di Criterion allo sviluppo dell'ultimo titolo di DICE è fatto noto, così com'è noto da tempo che sia al lavoro sulla serie Need For Speed. Speriamo di riuscire a giocare davvero con il nuovo capitolo entro la fine dell'anno, visto che è un po' che la serie è assente dai nostri schermi (nemmeno troppo in verità). La stessa fonte ha detto a Henderson che il nuovo Dragon Age non uscirà nel 2022.