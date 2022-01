Ghost of Tsushima in arrivo su PC? Spunta una data d'uscita, ma ci sono molti dubbi

Ghost of Tsushima starebbe per arrivare su PC, almeno stando alla pagina ufficiale del gioco aperta dal negozio Instant Gaming, in cui campeggia anche la presunta data d'uscita: 8 febbraio 2022. Quante possibilità ci sono che sia vera?

Ora, che Sony si sia aperta al PC è ormai una verità assodata, tanto che pochi giorni fa abbiamo potuto godere dell'ottimo port di God of War. Quindi, sapere dell'arrivo di un titolo importante come Ghost of Tsushima sulla piattaforma non stupirebbe davvero nessuno.

Detto questo, all'8 febbraio mancano davvero pochi giorni e non crediamo che Sony lancerebbe il port di un titolo così importante con praticamente nessuna comunicazione, a meno che non voglia provare un'improbabile mossa a sorpresa. C'è anche da dire che Instant Gaming è noto per aprire pagine false per giochi non annunciati, come ad esempio fatto con la versione PC di Bloodborne. Quindi, anche in questo caso potrebbe trattarsi di un modo del negozio per attirare un po' l'attenzione.

A sorreggere questa tesi ci sono alcuni elementi visibili sulla pagina che rimandano alle versioni console. Ad esempio le immagini sono quelle della versione PS4, così come la descrizione, che non riporta alcuna caratteristica specifica della versione PC.