Paradise Lost, data di uscita e due trailer per l'affascinante avventura distopica

Paradise Lost ha una data di uscita ed è notevolmente vicina, essendo fissata per il 24 marzo 2021 su PC, PS4 e Xbox One, dunque non manca molto a vederlo in versione completa, ma intanto possiamo osservarlo in altri due trailer.

Dopo il trailer cinematico dalla Gamescom 2020, torniamo dunque a dare un'occhiata a questa interessante avventura ad ambientazione distopica, che a quanto pare è un cross-gen visto che le piattaforme menzionate, per quanto riguarda le console, sono PS4 e Xbox One e non PS5 e Xbox Series X come era emerso in precedenza.

Evidentemente, Paradise Lost è un cross-gen che funziona in retrocompatibilità sulle console next gen ma lo sviluppo è avvenuto su PS4 e Xbox One, cosa che risulta piuttosto chiara anche guardando i nuovi video. Tra i due trailer, quello dedicato al gameplay mostra oltre 10 minuti di gioco e spiega dunque piuttosto bene cosa possiamo aspettarci da questa produzione di All In Games.

Si tratta di un'avventura in prima persona caratterizzata da una particolare ambientazione che mostra un Europa distopica nella quale la Seconda Guerra Mondiale non si è conclusa ed è proseguita fino alle estreme conseguenze. In questa situazione, le forze naziste non si sono arrese e in un atto finale di reazione hanno bombardato con armi nucleari gli stessi territori dell'Europa centrale, dalla Germania alla Polonia.

La storia è incentrata su Szymon, un ragazzo di 12 anni che scopre un enorme bunker nazista in Polonia e comincia ad esplorarlo, alla ricerca di un uomo ritratto in una fotografia che sembra avere un ruolo importante per la madre ma di cui non si sa niente, oltre a una strana ragazza chiamata Ewa che contatta il protagonista attraverso il sistema di comunicazione del bunker e che sembra nascondersi da qualche parte.