MotoGP 21: il primo video di gameplay mostra la Long Lap Penalty su next-gen

Milestone ha pubblicato il primo video di gameplay di MotoGP 21. Questo filmato, catturato dalla versione per console next gen e PC della simulazione su due ruote, mostra una delle nuove caratteristiche di gioco che debutteranno da quest'anno: il Long Lap Penalty.

MotoGP 21 è, poco sorprendentemente, il gioco ufficiale del motomondiale sviluppato dall'italiana Milestone sfruttando la licenza di Dorna. L'edizione 2021 di MotoGP 21 presenterà una serie di nuove introduzioni nelle meccaniche del titolo, tutte studiate per rendere il gioco sempre più fedele a quello che accade nel reale campionato del mondo. Una di queste è la nota Long Lap Penalty, una penalità che viene assegnata ai piloti che non corrono in modo equo.

Si tratta di una penalità minore che potrebbe costare al corridore una sola posizione e che viene inflitta ai piloti rei di piccole irregolarità. In altre parole, il corridore selezionato deve percorrere una sezione del percorso alternativa, ma un po' più lunga rispetto a quella ufficiale. Questo dovrebbe fargli perdere qualche secondo, senza interrompere il ritmo di gara.

MotoGP 21 sarà pubblicato il 22 aprile 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Steam ed Epic Games Store.