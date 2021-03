Sony: giochi PS4 e PS5 venduti più in digitale che su disco nel 2020

Sony ha svelato che i dati di vendita relativi ai giochi PS4 e PS5 in digitale hanno ormai superato, complessivamente, quelli del mercato retail standard, ovvero riferito ai giochi su disco, con un rapporto di maggioranza assoluta a favore del primo formato.

All'interno di un articolo di approfondimento pubblicato nei giorni scorsi da ArsTechnica e relativo alla difficoltà affrontata attualmente dalla compagnia nipponica di tenere testa alla domanda a causa delle ristrettezze della produzione di PS5, per reperimento di risorse e difficoltà tecniche e logistiche, si trova anche questa interessante considerazione che riguarda invece il software e mostra un progressivo ribaltamento del rapporto tra giochi digitali e su supporto fisico.

Il 63% delle vendite di giochi "completi" - dunque presumibilmente si tratta di giochi standard e senza considerare DLC e micro-transazioni - nel 2020 riguarda infatti i giochi in digitale, mentre il restante 37% di vendite è legato ai giochi su supporto fisico, ovvero su disco. È dunque già avvenuto il sorpasso e il distacco tra digitale e fisico sta aumentando di anno in anno.

Sempre in riferimento ai dati forniti da Sony, il momento fatidico è stato probabilmente il 2019: nei dati relativi all'anno fiscale 2018, terminato a marzo 2019, i giochi digitali coprivano ancora il 43% delle vendite totali, dunque erano la minoranza, ma l'anno fiscale 2019, terminato a marzo 2020, ha visto avvenire il sorpasso, con il 55% dei giochi venduti in digitale, sempre per quanto riguarda le console Sony, dunque PS4 e PS5.

Dal 55% siamo dunque passati al 63% nel corso del 2020, mostrando un tasso di crescita notevole, probabilmente destinato a continuare. Anche di fronte a questi dati, assume particolare senso la possibilità offerta al pubblico di optare per la PS5 Digital Edition, nonostante quest'ultima continui ad essere meno preferita della versione standard con lettore ottico, anche se c'è da dire che quest'ultima è stata distribuita in maggiori quantità finora.