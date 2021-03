Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y: il bundle per PC sono stati avvistati sul Windows Store

Per un brevissimo periodo di tempo, sembra che sia comparso online uno speciale bundle contenente due dei giochi di Bethesda più amati. Lo Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y bundle è stato avvistato sul Windows Store per PC. Secondo la pagina trafugata il pacchetto dovrebbe uscire il 12 marzo, quindi non dovrebbe mancare molto alla conferma (o all'implicita smentita) di questo rumor.

Su Twitter il bundle è comparso a questo indirizzo.

Questo speciale pacchetto conterrebbe le versioni più complete di due tra i giochi più apprezzati di Bethesda, ovvero la GOTY di Fallout 4 e la Special Edition di Skyrim. Queste due versioni contengono tutto quello che è stato creato ufficialmente per i due giochi e danno anche la possibilità di accedere alla tante mod che sono state nel frattempo. Una di queste, per esempio, consente di giocare a Skyrim in co-op locale.

La data di uscita che si poteva leggere nella pagina trafugata è il 12 marzo 2021, ovvero domani. Dovremo, quindi, attendere poco prima di una conferma o dell'eventuale smentita, anche se la recente acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft potrebbe tradursi in un progressivo ingresso di tutto il catalogo di questo publisher su Windows Store. Magari anche senza troppi proclami.