Mar10 Day: 10 curiosità su Super Mario

Come ogni 10 marzo, anche quest'anno il mondo ha festeggiato Super Mario con cosplay, feste a tema rigorosamente su Animal Crossing, o semplicemente rigiocando le vecchie glorie. Una festività nata dall'amore dei fan occidentali, che hanno notato come "mar 10", ovvero l'abbreviazione di 10 marzo, si possa leggere Mario in numerose lingue. E dal 2016 la stessa Nintendo ha ufficialmente accettato la festa con alcuni piccoli eventi a tema. Per il Mar10 Day abbiamo quindi deciso di raccogliere alcune curiosità sul baffuto eroe: ecco 10 cose da sapere su Super Mario.

Protagonista per caso Mario, lo sapete tutti, ha fatto la sua prima apparizione in un videogioco nel 1981, come eroe del cabinato arcade Donkey Kong. Quel carpentiere prima senza nome, poi chiamato Jumpman e infine Mario, poteva però avere una sorte molto diversa. All'epoca, infatti, Nintendo stava cercando di acquisire i diritti per realizzare un gioco su Braccio di ferro e il suo legame con Olivia e Bluto. Le cose non andarono come sperato, ma Miyamoto non si perse d'animo e colse la palla al balzo per creare nuovi personaggi. Tra tante idee alla fine vinse quella di replicare quel triangolo amoroso attraverso un gorilla, che avrebbe fatto le veci di Bluto; una fanciulla in pericolo come Olivia; e un carpentiere coraggioso, che invece di essere Popeye, divenne proprio il nostro amato Mario.

Quanti anni hai, Mario? Mario è più giovane di quello che sembra. Sebbene il personaggio sia in circolazione da ben 35 anni, il nostro baffuto eroe ha appena 26 anni. L'informazione non è certa al 100%, ma stando al trofeo dell'idraulico presente nella versione giapponese di Super Smash Bros. Melee l'età dovrebbe essere più o meno questa. A meno che non abbia mentito per fare colpo su Peach. D'altronde anche sul suo mestiere non è che ci siano tutte queste certezze.

Idraulico? Forse no. Come abbiamo detto, Super Mario nasce come carpentiere in Donkey Kong. In seguito, probabilmente grazie ad alcuni corsi di specializzazione, in Mario Bros. veste per la prima volta i panni dell'idraulico. Dopo aver salvato il Regno dei Funghi, però, ha perso un po' le sue origini. Lo abbiamo visto giocare a tennis, calcio, golf e diventare un campione olimpico. Ne abbiamo persino ammirato le abilità da virologo in Dr. Mario, anche se sono in molti a dubitare della sua laurea in medicina. La confusione è diventata tale che nel 2017 Nintendo stessa ha affermato che non fosse più un idraulico sulla sua pagina ufficiale... per poi tornare indietro l'anno successivo, forse per timore della guardia di finanza. Persino sulle sue origini non abbiamo la sicurezza matematica, visto che alcuni dipendenti della casa di Kyoto giurano che non sia italiano, ma, udite udite, giapponese.

La voce di Mario La voce di Super Mario è iconica. Charles Martinet è ormai una vera leggenda e sono anni che dà voce al nostro eroe preferito. Per la precisione da Mario Teaches Typing, un videogioco educativo pubblicato da Interplay per MS-DOS nel 1992. Anche se la sua voce era già comparsa pochi mesi prima in un flipper di Mario.

Quante curve hanno i baffi di Mario? Vi siete mai chiesti chi sia il barbiere di Super Mario? Noi sì, perché invidiamo la sua capacità di sistemargli i baffi in modo tanto perfetto. Come avrete notato, infatti, i suoi baffi hanno sempre 6 curve. E cascasse il mondo, o l'intero regno dei funghi, non si muovono mai da lì. Per la cronaca, quelli di Luigi ne hanno sempre 2, mentre Peach ha 6 ciglia sugli occhi e Daisy 2. Coincidenze?

In quale regno è ambientato Super Mario Land? A proposito di Daisy, sapevate che Super Mario Land non è ambientato nel solito Regno dei Funghi? Sarasaland è infatti un regno molto diverso da quello dominato da Peach, e la stessa Daisy viene rapita da un alieno e non da Bowser; tra le tante differenze, anche alcuni power up hanno effetti diversi: al posto dei Fire Flower, per esempio, ci sono i Superball Flower, che permettono di lanciare non palle di fuoco bensì... Superpalle.

Nessuno è più cattivo di un eroe La divisione tra buoni e cattivi non è sempre netta e, la storia, si sa, la fanno sempre i vincitori. Immaginate quindi di essere un piccolo gorilla orfano di madre. Un giorno vostro padre esce di casa per cercare di abbordare una bella donzella e invece viene catturato da un carpentiere cattivo che lo mette in una minuscola gabbia. Questo è esattamente ciò che succede in Donkey Kong Jr., seguito di Donkey Kong dove Mario è niente meno che il cattivo. E non serve scomodare troppe associazioni animaliste per accorgersi che in realtà è sempre stato così.

Quale di questi nemici non era presente in Mario Bros.? Super Mario, infatti, non sembra andare molto d'accordo con alcuni animali. Già in Mario Bros. lo vediamo massacrare le prime forme di Tartaspine e Koopa, mentre nelle riedizioni successive se l'è presa con Bowser e Boo. I Goomba, stranamente, non sono mai apparsi in quel gioco: forse perché li aveva mangiati trifolati?

Mario ha un tatuaggio C'è un altro fatto che sottolinea quanto Super Mario sia un poco di buono, un vero avanzo di galera: ha un tatuaggio sul braccio. Ebbene sì, un segno tribale chiaro segnale della sua cattiveria. Ma no, fermi, non chiamate il PEGI. Tranquilli, cari genitori: stavamo scherzando. Si trattava infatti solo di un tatuaggio temporaneo con scopo promozionale, apparso all'interno di una pubblicità legata all'edizione Tribal del Game Boy Advance SP. Mario è sempre buono. Anche se stermina delle tartarughe.

Mario e gli altri Nel corso degli anni, Super Mario ha stretto amicizia con numerose celebrità del mondo dei videogiochi, non solo Nintendo. Nel 2017, per esempio, ha lottato insieme ai Rabbids in Mario + Rabbids Kingdom Battle e dal 2007 ha partecipato alle Olimpiadi con Sonic e i suoi amici in Mario e Sonic ai giochi Olimpici. Proprio il vecchio rivale Sonic ha rappresentato la prima collaborazione sistematica tra serie terze parti e giochi a tema Mario, prima di tornare in Super Smash Bros. Brawl per Wii, nel 2008, insieme al protagonista di Metal Gear Solid, Solid Snake. Da allora la festa si è affollata parecchio, con eroi del calibro di Bayonetta e Simon Belmont, Cloud, Joker e molti altri ancora. Anche se a voler essere precisi non si può non citare Culex, un boss opzionale apparso nel 1996 in Super Mario RPG che ricorda molto da vicino il design di alcuni nemici dei Final Fantasy in 2D. E nemmeno Pac-man e Mrs. Pac-man, apparsi come piloti nel cabinato del 2005 Mario Kart Arcade GP.