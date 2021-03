Captain Tsubasa: Rise of New Champions, trailer di Shingo Aoi, Ryoma Hino e Mark Owairan

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer nel quale è possibile ammirare in azione Shingo Aoi, Ryoma Hino e Mark Owairan i tre nuovi campioni che sono stati aggiunti a Captain Tsubasa: Rise of New Champions, oltre al nuovo capitolo della modalità storia.

L'apprezzato gioco di calcio dedicato a Holly e Benji non smette di aggiornarsi a quasi un anno dallo sua uscita. Bandai Namco, infatti, ha pubblicato un nuovo trailer e tante immagini nei quali è possibile vedere i nuovi contenuti della modalità storia Episode: New Hero e i tre nuovi campioni che è possibile sbloccare e inserire all'interno della nostra squadra: Shingo Aoi, Ryoma Hino e Mark Owairan. Si tratta di tre calciatori che tutti quelli che hanno visto l'anime o letto il manga conoscono bene.

Il nuovo episodio della Modalità Storia EPISODE: NEW HERO racconterà nuovamente la storia della Scuola Media Nankatsu, nello specifico il periodo in cui Tsubasa era infortunato e impossibilitato a giocare con la sua squadra. I giocatori dovranno fare del proprio meglio per colmare il vuoto lasciato dal loro capitano, portando la squadra alla vittoria.

Nel caso in cui non conosciate il gioco, vi lasciamo alla nostra recensione di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Di seguito, invece, vi presentiamo le immagini pubblicate in concomitanza con la pubblicazione dei nuovi contenuti.