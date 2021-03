Insomniac Games ha provato a reclutare l'Head of Technology di... Insomiac Games!

Insomniac Games è talmente innamorata dei suoi dipendenti che sta provando in tutti i modi a reclutarli per una seconda volta. Il divertente episodio è stato raccontato su Twitter da Shaun McCabe, l'Head of Technology di Insomniac Games. Sembra, infatti, che McCabe sia stato avvicinato da un head hunter che gli ha fatto una proposta irrinunciabile: lavorare in Insomniac Games!

Ovviamente McCabe non è entrato nei dettagli di questo divertente episodio, ma ha solo raccontato del pasticcio che una qualche agenzia di recruiting deve aver fatto nel selezionare i profili giusti da avvicinare per ricoprire le posizioni aperte in Insomniac Games.

O meglio, l'analisi del curriculum e della capacità di Shaun McCabe è stata esemplare: questo veterano è sicuramente un professionista che ha tutto per fare strada all'interno di Insomniac. Peccato che i reclutatori avrebbero dovuto dare un'occhiata anche alle sue ultime esperienze lavorative. Come abbiamo detto McCabe ricopre già una posizione di prestigio all'interno dello studio di Marvel's Spider-Man.

Una possibile alternativa è che Insomniac stesse cercando di nascosto un sostituto per ricoprire il ruolo di Head of Technology. Ma anche in questo caso la risposta è la stessa: nessuno è meglio di Shaun McCabe per ricoprire la posizione di Shaun McCabe.

In risposta a questo commento Jacinda Chew, l'Art Director di Marvel's Spider-Man, ha svelato che Microsoft provò a reclutarla mentre stavano collaborando per Sunset Overdrive. Ma in questo caso, crediamo, non si tratta non di un errore, ma di un effettivo tentativo di rubare una importante risorsa ad un altro studio, anche se in quel caso era uno studio "amico".