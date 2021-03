Xbox OneGuide TV verrà chiusa a maggio, finisce l'era di Xbox come centro TV

L'app Xbox OneGuide TV verrà chiusa a maggio 2021 e rappresenta un evento importante perché può essere considerato la conclusione ufficiale dell'era di "Xbox TV", o della visione originale di Xbox One da parte di Don Mattrick, che vedeva la macchina in questione come una sorta di centro multimediale destinato a dominare il salotto.

Molte cose sono cambiate da allora e la nuova gestione da parte di Phil Spencer ha modificato sostanzialmente la visione di Xbox, ora più centrata sui videogiochi in maniera sostanziale ma anche più smaterializzata in termini di hardware, spostata su diverse piattaforme con una maggiore concentrazione sui servizi.

In ogni caso, la TV sembra non rientrare più ormai nei programmi di Xbox: "In base all'utilizzo e ai feedback raccolti dagli utenti, stiamo continuando ad evolvere l'esperienza Xbox", ha affermato Jonathan Hildebrandt, program manager per Xbox Experiences di Microsoft, "A questo fine, a partire da maggio chiuderemo il supporto per la guida TV di OneGuide su Xbox One".

A dire il vero, OneGuide TV era uno strumento anche piuttosto interessante: su Xbox One consente infatti di avere informazioni sui canali televisivi accessibili dagli utenti e anche organizzarli, oltre che ovviamente guardare la TV attraverso l'app. Questa infatti presuppone l'utilizzo della porta HDMI-In presente su Xbox One ma eliminata su Xbox Series X|S, cosa che di fatto taglia fuori tutta la questione.

L'eliminazione del pass-through HDMI è stata già una dichiarazione d'intenti in questo senso: Xbox Series X|S non sono destinate a coprire quel ruolo di decoder generale dei contenuti TV che era previsto per Xbox One, con tanto di rilascio del sintonizzatore digitale terrestre USB apposito.

D'altra parte, l'utilizzo sempre più esteso dei servizi in streaming ha probabilmente reso marginale la fruizione della TV su digitale terrestre e in ogni caso la presenza delle app specifiche ufficiali per questi servizi, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, bypassa qualsiasi altro sistema. Prepariamoci dunque a salutare definitivamente OneGuide TV su Xbox One a partire da maggio 2021.