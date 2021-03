PES 2021: la Juventus prova a salvare la propria stagione esport contro il Barça

Non è un bel momento per la Juventus. Dopo la rovinosa uscita dalla Champions League, i bianconeri dovranno provare a salvare anche la propria stagione competitiva virtuale. Sabato, infatti, contro il Barça dovranno provare a risalire in classifica nel campionato esport di PES 2021.

Al momento, infatti, i bianconeri sono settimi, fuori dalla zona calda della classifica. A guidare c'è proprio il Barcellona, l'avversario che andrà battuto durante il Match Day 5 per non perdere ulteriore terreno nei confronti degli avversari.

La classifica eFootball.Pro IQONIQ dopo 4 giornate.

La quinta giornata del campionato eFootball.Pro IQONIQ sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 13:00 di sabato 13 marzo. Juventus e Roma dovranno affrontare rispettivamente il Barcellona e il Galatasaray, qui di seguito il programma completo:

Barcellona vs. Juventus - Ore 13:15

Bayern Monaco vs. Arsenal - Ore 14:10

Manchester United vs. AS Monaco - Ore 15:05

Schalke 04 vs. Celtic Glasgow - Ore 16:00

Roma vs. Galatasaray - Ore 16:55

La nuova stagione del campionato eFootball.Pro IQONIQ è partita il 12 dicembre, con giocatori esport professionisti che rappresentano alcune delle più importanti squadre di calcio internazionali.

I match del campionato eFootball.Pro IQONIQ della stagione 2020/21 vengono disputati in partite 3v3 CO-OP. I premi "MVP" e "Top Goal-Scorer" vengono assegnati ai migliori giocatori al termine di ogni giornata, ulteriori premi in denaro verranno assegnati ai club al termine della stagione sulla base della classifica finale.

A questo indirizzo è possibile seguire le partite della quinta giornata su YouTube.