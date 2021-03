Apex Legends su Nintendo Switch, impressioni negative e problemi di performance

La versione Nintendo Switch di Apex Legends non sta entusiasmando gli utenti, a quanto pare: i giocatori hanno espresso impressioni negative, in particolare per quanto concerne le performance del battle royale sulla console ibrida.

Disponibile con download gratis da eShop, Apex Legends sta ricevendo nelle ultime ore parecchie critiche su Reddit, da parte appunto delle persone che stanno provando il gioco su Switch.

"Posso chiudere un occhio sul comparto visivo mediocre, ma su Nintendo Switch questo titolo è orribile da giocare", ha scritto un utente. "Il frame rate cala a tipo 10 fotogrammi durante un combattimento. La grafica è talmente sfocata in modalità docked che non voglio neanche sapere come sia in modalità portatile."

In effetti le informazioni ufficiali rilasciate da Electronic Arts parlano di una risoluzione di 720p in modalità docked e di 576p in modalità portatile, ma immaginavamo che a fronte di tali sacrifici i ragazzi di Panic Buttono potessero garantire performance stabili.

"A volte è carino, ma è davvero troppo sfocato. Il frame rate punta ai 30 fps, ma sicuramente a volte cala. Se giocate con sparatutto in prima persona su altre piattaforme, noterete senz'altro la differenza", ha scritto un altro utente.

La nostra recensione di Apex Legends per Nintendo Switch arriverà domani: faremo il punto anche e soprattutto su questi aspetti.