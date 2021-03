Xbox: un ragazzino chiama la polizia dopo che la madre gli ha cambiato la password

La polizia di Halton ha recentemente dovuto comunicare su Twitter che il cambiare la password dell'account Xbox non è un motivo sufficiente per richiedere l'intervento degli agenti. Sembra, infatti, che un ragazzino abbia chiamato il 911 dopo che la madre, come punizione, ha cambiato la password che gli consentiva di accedere al proprio profilo.

La minaccia di togliere la password al telefono o alle console è diventato uno dei più grandi spauracchi nel rapporto tra genitori e figli. Una di quelle cose in grado di riportare a più miti consigli anche i più riottosi giovani. Si tratta della minaccia definitiva, più incisiva del "ti tolgo Netflix", soprattutto ora che non si può più impedire di uscire di casa.

Ma quando si supera un limite, una madre (o un padre) non possono esimersi dal calare il maglio d'acciaio. Solo che in qualche caso i giovani non la prendono bene e pensano che un tale gesto vada a ledere i loro diritti e libertà. Tanto che uno di questi, un ragazzo di Halton, una cittadina vicino a Toronto, ha deciso di chiamare la polizia per costringere la madre a restituirgli l'accesso all'Xbox.

I poliziotti, ovviamente, non sono intervenuti e anzi hanno comunicato al resto della comunità che un litigio di questo tipo non è un motivo sufficiente per far intervenire gli agenti. Il tweet è corredato da una gif di The Office, per far capire la serietà del messaggio.

Vi è mai capitata una situazione del genere? Cosa avete fatto?