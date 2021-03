Legion Phone Duel: sfidiamo a Call of Duty: Mobile HDBlog, Movieplayer e LegaNerd

Domani alle 14 si combatterà su Twitch una sfida epica tra le redazioni di Multiplayer, HDBlog, Lega Nerd e Movieplayer. Il campo di battaglia sarà Call of Duty: Mobile, mentre le armi in dotazione saranno tanti Legion Phone Duel, il telefono da gaming di Lenovo.

Come parte del lancio di Legion Community, una piattaforma su esport, promozioni ed eventi gaming, la redazione di Multiplayer si presta a questo autentico showdown contro gli altri siti del gruppo.

Vincenzo Lettera e Umberto Moioli saranno in diretta dallo Spazio Lenovo di Milano dove cercheranno di tenere alto il nome della redazione e del sito sfidando brutti ceffi come Giuseppe e Gabriella di Movieplayer, Niccolò di HDBlog. A loro disposizione sarà messo un Legion Phone Duel, così da giocare nella maniera migliore possibile a Call of Duty: Mobile.

La sfida sarà giocata sui Legion Phone Duel messi a disposizione da Lenovo Italia.

Si tratterà di un'ora di sfide e sfottò, che potrete seguire in diretta a partire dalle 14 del 12 marzo 2021 sul canale Twitch di Multiplayer.it. La sfida sarà trasmessa anche dai canali degli altri siti del network, ma ci teniamo molto a stracciarli anche in questo campo. Quindi potrete utilizzare il comodo player in fondo a questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!

Fate il tifo per noi!