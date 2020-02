Xbox Series X, HDMI Pass-Through assente nella nuova console Microsoft?

Xbox Series X potrebbe vedere l'eliminazione dell'HDMI Pass-Through, la funzionalità multimediale che consente di far passare un segnale audiovideo attraverso la console, apparentemente assente nella nuova piattaforma Microsoft.



Introdotta con Xbox One e mantenuta nelle varie revisioni della console, l'HDMI Pass-Through caratterizzava in maniera forte la vocazione multimediale del sistema, voluta in prima battuta da Don Mattrick.



Alcuni utenti si erano abituati a utilizzarla per collegare alla console Microsoft dispositivi come Amazon Fire Stick o Apple TV, pilotabili in questo modo utilizzando un unico sistema di controllo.



L'eliminazione dell'HDMI Pass-Through, evidenziata dalle foto del retro di Xbox Series X, segnerebbe dunque un punto di svolta anche concettuale, con l'abbandono delle ambizioni multimediali in favore di un sistema focalizzato sul gaming.



La presentazione ufficiale di Xbox Series X dovrebbe avvenire durante l'E3 2020, ma è possibile che Microsoft organizzi degli eventi in anticipo per rivelare nuovi dettagli sulla console.