Pascal's Wager: Definitive Edition per PC: data d'uscita ufficiale annunciata

TipsWorks ha annunciato la data d'uscita ufficiale della versione PC di Pascal's Wager: Definitive Edition: il 12 marzo 2021. Per chi non lo conoscesse si tratta di un ottimo soulslike, disponibile finora solo per sistemi mobile, dove ha venduto davvero bene. Fa piacere sapere che sta per arrivare anche su altre piattaforme. Così avrà maggiore visibilità tra i giocatori più tradizionalisti.

Da notare che la versione PC comprenderà da subito tutti i contenuti extra, ossia i DLC The Tides of Oblivion e Into the Dark Mist, nonché i vestiti extra per Benita, Viola e Terrence.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Pascal's Wager: Definitive Edition tratta dalla pagina Steam:

Pascal's Wager: Definitive Edition è un gioco di ruolo avvincente ambientato in un oscuro mondo fantasy. Entra nei panni di una Guida mentre scopre la storia dietro alla misteriosa Foschia oscura. Un mondo senza luce

I Colossi, le misteriose creature che avevano dissipato la Foschia oscura che un tempo opprimeva la terra di Solas, sono caduti. Nei panni di Guida, esplorerai vari luoghi creati con cura in questo intrigante mondo pieno di segreti, di misteri nascosti e di storie. La celata verità di Solas attende di essere scoperta...

Esperienza di combattimento hardcore

Padroneggia cinque personaggi potenti e versatili, ognuno con il suo stile di combattimento per esperienze ricche e incredibilmente avvincenti. Le forze oscure che affronti sono implacabili e astute e i boss mettono a dura prova i tuoi piani, i tuoi riflessi e la tua determinazione.

(È disponibile anche una ""Modalità Casuale"" più accessibile).

La storia dell'umanità nelle tenebre

Secoli fa, il sole tramontò nel mare e la Foschia oscura avvolse la terra. Contemporaneamente, enormi esseri fecero la loro comparsa. Erano i Colossi. Essi portarono la luce nelle aree che li circondavano e l'umanità trovò così il suo ultimo e unico rifugio.

Migliaia di anni dopo l'apparizione dei Colossi, una misteriosa malattia piegò queste creature della luce, che cominciarono a cadere...

Seguendo il percorso dei Colossi caduti, Terrence la Guida e i suoi compagni si imbarcano in un arduo viaggio. Incontreranno figure benevoli e figure maligne, porteranno a compimento il loro destino o ne saranno testimoni e scopriranno la verità dietro a questo mondo oscuro.

