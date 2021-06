Phantasy Star Online 2 New Genesis, trailer di lancio su PC, Xbox Series X|S e One

Phantasy Star Online 2 New Genesis è disponibile a partire da oggi con la versione completa su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da SEGA.

Annunciato lo scorso anno, Phantasy Star Online 2 New Genesis è l'ultimo episodio di una serie straordinariamente popolare in Giappone, che con questa nuova versione vuole provare a conquistare anche il pubblico occidentale.

Forte del tradizionale modello free-to-play, che consente di scaricare il pacchetto e giocare gratuitamente, con microtransazioni opzionali al fine di velocizzare la progressione e sbloccare ulteriori contenuti, il gioco ci dà il benvenuto in un mondo ampio e suggestivo.

Anche i comandi semplici e intuitivi utilizzati fino ad ora nella saga si sono evoluti: una nuova dimensione di combattimento con moltissimi, potenti nemici ti aspetta! Le nuove azioni Photon Dash e Photon Glide ti permettono di percorrere l'ampio mondo aperto con facilità!

E non poteva mancare un'evoluzione anche nella creazione dei personaggi. Crea il tuo protagonista, unico in tutto il mondo, e buttati a capofitto in una nuova avventura! Il gioco base è free-to-play, ma è possibile anche acquistare contenuti a pagamento.