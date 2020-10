Pikmin 3 Deluxe e Hyrule Warriors nel Nintendo Treehouse annunciato per oggi

Pikmin 3 Deluxe e Hyrule Warriors: L'era della Calamità saranno protagonisti di un nuovo Nintendo Treehouse, l'evento live annunciato per oggi, 7 ottobre dalla compagnia sui nuovi giochi Nintendo Switch.

Il Nintendo Treehouse di oggi andrà in onda alle ore 19:00 e si concentrerà sui due giochi in questione: come da tradizione per questa tipologia di eventi, si tratterà soprattutto di vedere il gameplay dei due giochi in azione, visto che i Treehouse mostrano essenzialmente quello, spesso con commenti da parte di sviluppatori o tester.

Pikmin 3 Deluxe è stato annunciato la scorsa estate in arrivo su Nintendo Switch: si tratta di una versione riveduta e corretta del terzo capitolo in arrivo sulla nuova console, recentemente mostrato anche nel trailer "Conosci i Pikmin" introduttivo. Mentre tutti restano in attesa di Pikmin 4, dunque, Nintendo riesuma il terzo capitolo per proporlo su Nintendo Switch, all'interno del trend ormai consolidato che abbiamo visto su questa console.

Hyrule Warriors: L'era della Calamità è tornato a mostrarsi proprio ieri con il trailer "Ricordi Ritrovati" e si tratta di un vero e proprio nuovo capitolo della serie action in stile musou ma ibridato con caratteristiche tratte da Zelda. In questo caso si tratta di un vero e proprio spin-off di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ma che affonda le radici proprio nella storia di quest'ultimo, approfondendone il lore raccontando gli eventi avvenuti 100 anni prima del capitolo regolare della serie.

Appuntamento dunque oggi alle ore 19:00, trovate qui sotto lo streaming già pronto, ma seguiremo l'evento comunque da vicino.