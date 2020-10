Xbox Game Pass: lo streaming su console e PC arriverà, ma non subito

Attraverso Twitter Phil Spencer, il capo di Xbox, ha confermato che lo streaming su console e PC dei giochi Xbox Game Pass arriverà. Quello che un tempo era conosciuto come Project xCloud, infatti, si sta ancora evolvendo e ci vorrà ancora un po' di tempo prima che possa arrivare su altre piattaforme oltre ai dispositivi Android.

Secondo Spencer, infatti, il team deve ancora trovare un modo per consentire ai giocatori di navigare facilmente tra i contenuti Cloud su PC e console, prima che possa diventare una buona caratteristiche dell'Xbox Game Pass. Però Spencer ha assicurato che si tratta di una cosa su cui il team xCloud sta lavorando, nonostante non sia la prima della lista.

"Perché lo streaming del Game Pass non arriva su console/PC così da dare la possibilità di provare i giochi prima di scaricarli?" è la domanda di un utente su Twitter. "Sì, è una cosa che vogliamo fare," ha risposto Spencer. "È nella lunga lista di cose fiche alla quale il team di xCloud sta lavorando, ma è un po' indietro nella lista. Ma vogliamo che i giocatori console e PC siano in grado di navigare tra i contenuti in maniera facile come fanno quelli mobile. Si tratta di una buona caratteristica del Game Pass."

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe come nuova funzionalità dell'Xbox Game Pass?