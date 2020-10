Call of Duty: Warzone batte Fortnite, in un recente sondaggio americano

A quanto pare Call of Duty: Warzone è attualmente più interessante di Fortnite Battaglia Reale, e per i giovani lo batte senza troppi problemi. Non siamo noi a dirlo, ma un recentissimo sondaggio condotto negli Stati Uniti dalle Piper Sandler Companies.



Stando ai dati raccolti dalle Piper Sandler Companies, sulla base di 9800 ragazzini intervistati negli Stati Uniti negli scorsi mesi, l'interesse per il Battle Royale di Epic Games sarebbe diminuito, e anche di molto. Magari il campione non rappresenterà in modo eccellente lo scenario globale, ma va comunque tenuto in considerazione come base statstica. Il 62% degli intervistati ha dichiarato di preferire Call of Duty: Warzone ai tanti altri Battle Royale in circolazione, una crescita del 33% rispetto alla stessa intervista condotta però nei mesi primaverili.



Fortnite interessa ancora al 37% degli intervistati: la percentuale è diminuita del 2% rispetto alla scorsa primavera. Insomma, Call of Duty: Warzone è in testa e di parecchio, e Fortnite non accenna a risalire; aveva ragione Apple quando sosteneva che l'interesse per Fortnite fosse scemato drasticamente? Ma ad essere interessanti sono i risultati dello stesso sondaggio a confronto con quello condotto nella primavera del 2019: da allora il 53% degli intervistati in meno ha dichiarato di giocare a Fortnite.



Che il Capitolo 2 di Fortnite Battaglia Reale abbia davvero portato ad una diminuzione, sul lungo periodo, dei giocatori? Lo ribadiamo: questi dati non possono rappresentare fedelmente l'andamento globale, e tuttavia almeno un dettaglio è evidente: Call of Duty: Warzone continua a crescere, nonostante la presenza di hacker e di glitch.