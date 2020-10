Dragon Ball: il Gogeta Super Saiyan 5 di una fanart è incredibile

Se non esistessero fan molto volenterosi e dall'estro artistico, ammettiamolo pure, molto spesso non vedremmo mai fanart a tema Dragon Ball come quella che possiamo mostrarvi oggi. Vi siete mai chiesti che aspetto avrebbe Gogeta Super Saiyan 5? Beh, noi sì: ed è incredibile.



L'utente Twitter noto come SSJROSE890 ha realizzato alcune immagini davvero accattivanti, tutte dedicate a Gogeta. Ormai questa fusione di Goku e Vegeta è tanto canonica quanto Vegeth, grazie al recente film di animazione Dragon Ball Super: Broly. Il Super Saiyan di Quinto Livello no invece, ma questo poco importa a chi è in grado di realizzare disegni di questa portata, e per fortuna.