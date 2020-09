Dragon Ball Super, Jiren sfida Broly in una fantastica fanart

Dragon Ball Super rappresenta il sequel ufficiale del manga e dell'anime noti come Dragon Ball Z (Dragon Ball GT, infatti, non è canonico); ha offerto moltissimi personaggi interessanti a lettori e spettatori, tra i quali spicca naturalmente Jiren. Ma cosa accadrebbe se il potente guerriero sfidasse nientemeno che Broly?

A porsi la stessa domanda è stato l'artista noto come Charlie Cunningham: la sua fanart ha fatto impazzire Reddit, con circa 1096 punti di upvote (e per un disegno non sono pochi). L'immagine mostra lo scontro tra Jiren e Broly, che chiaramente non è mai avvenuto né nell'anime né nel manga di Dragon Ball Super... ma mai dire mai.

Eccovi l'immagine, e subito dopo troverete ancora qualche considerazione: