PS5, il prezzo sarà minore rispetto a quello di Xbox Series X, per un insider

Secondo il controverso insider Tidux, il prezzo di PS5 sarà estremamente competitivo. Attraverso Twitter ha affermato che secondo lui PS5 Digital costerà 399 dollari, come la maggior parte delle fonti sostengono in queste ore, mentre la versione con disco costerà solo 50 dollari in più, ovvero 449 dollari. Un prezzo che sarebbe molto competitivo, dato che sarebbe minore rispetto a quello proposto da Microsoft con Xbox Series X.

L'affidabilità di Tidux negli ultimi anni non è proprio al suo apice. Il noto "insider", infatti, non solo sembra aver perso il potere di divinazione, ma si è scoperto essere piuttosto schierato e, di conseguenza, non sempre particolarmente affidabile. Detto questo, la sua ultima affermazione è piuttosto interessante, perché a differenza di molti altri non solo sostiene che Sony proporrà dei prezzi in linea con quelli di Microsoft, ma addirittura sarà più aggressiva.

Secondo la sua previsione, infatti, la versione senza disco di PS5 costerà 399 dollari, mentre quella dotata di disco costerà solo 50 dollari di più, ovvero 449 dollari. Due cifre che le farebbero vendere le console in forte perdita, ma con un vantaggio strategico notevole.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe questa politica di prezzi?