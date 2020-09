Vodafone Special Giga: fino a 70GB e minuti illimitati nell'offerta winback

Vodafone Italia torna a proporre un'offerta winback molto interessante ai clienti decisi a tornare presso i lidi dell'operatore rosso italiano: è la Vodafone Special Giga. Vediamone tutti i dettagli principali, dato che sembrano davvero degni di nota.

Inizialmente denominata Vodafone Special 20 + 50 Giga, la Vodafone Special Giga propone ogni mese un bundle a base di minuti illimitati per le chiamate verso numeri fissi e nazionali. A ciò bisogna aggiungere 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali (qualcuno magari li utilizza ancora) e soprattutto 70 GIGA di traffico internet in 4G. Dovrebbero bastare e avanzare per le vostre necessità sia quotidiane che lavorative.

Il prezzo dell'offerta è fissato a 9,99 euro al mese: per maggiori dettagli chiaramente è possibile fare riferimento al sito web di Vodafone Italia oppure recarsi in qualsiasi negozio fisico su territorio italiano. Per poter sfruttare l'iniziativa è necessario provenire da iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e operatori virtuali di sorta.

Mettendo un momento da parte la telefonia mobile, ricordiamo che nel prossimo futuro iliad debutterà nel campo di quella fissa e della fibra ottica: precisamente entro l'estate del 2021.