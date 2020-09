Call of Duty: Warzone: streamer elimina un hacker, gli altri presenti ringraziano

Il problema degli hacker non è di certo nuovo su Call of Duty: Warzone, è tornato anzi a manifestarsi a più riprese nel corso dell'estate 2020, e nonostante i frequenti ban di Activision non sembra essere stato risolto. Dunque, se qualche giocatore onesto riesce persino a sconfiggerli, è normale che venga accolto praticamente come un eroe.

Questo esempio è avvenuto davvero negli scorsi giorni, quando uno streamer noto su Reddit come CaptainXCook è riuscito ad eliminare un avversario che stava chiaramente facendo uso di trucchi, nello specifico del wall-hacking. L'avversario era cioè in grado di sparare e colpire attraverso i muri, anche a grandi distanze, rimanendo tranquillamente al sicuro. CaptainXCook inizialmente è stato colpito, ma riuscendo a curarsi e a salvarsi per il rotto della cuffia ha poi elaborato una strategia per contrattaccare.

Facendo leva sulle sue sole forze, lo streamer è riuscito a raggiungere l'hacker, a colpirlo e infine ad eliminarlo definitivamente dalla partita prima che potesse curarsi: una bella vittoria per chi non utilizzerebbe mai cheat o hack all'interno di Call of Duty: Warzone. Gli altri presenti hanno deciso di ringraziarlo, aspettando la fine dell'intera partita (lo streamer ha poi portato a casa la vittoria) e ringraziandolo tramite la chat vocale della lobby.

Questo episodio, che vi mostriamo anche nel video qui di seguito riportato, dimostra come su Call of Duty: Warzone sia presente una buona fetta di giocatori onesti, e che apprezzano chi come loro gioca lealmente, pur venendo sconfitti; gli hacker sono invece una minoranza di individui scorretti da estirpare. Ma quando Activision prenderà davvero sul serio la situazione?