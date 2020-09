WindTre e WinDay: tutti i premi dal 14 al 20 settembre 2020

La settimana del 14 settembre 2020 è ufficialmente cominciata, e torna anche l'appuntamento con il WinDay di WindTre. In questo rapido articolo faremo il punto della situazione circa tutti i premi dal 14 al 20 settembre 2020: magari potrebbe esserci anche qualcosa di vostro interesse.

Oggi lunedì 14 settembre 2020, ad esempio, il WinDay di WindTre offre ai clienti iscritti al programma di fidelizzazione uno sconto Geox del valore di 25 euro: potrete utilizzarlo nei negozi aderenti e sul sito web di Geox con una spesa minima di 80 euro, entro e non oltre il 4 ottobre 2020.

Domani martedì 15 settembre 2020 WindTre offrirà invece la possibilità di comprare prodotti di vario tipo, genere e prezzo, quest'ultimo sempre scontato rispetto al listino, su Craxy Store: è l'e-commerce messo a punto a posta per il WinDay. Resta disponibile anche il resto della settimana, ma senza le super offerte del martedì.

Mercoledì 16 settembre 2020 il WinDay darà il via al WinMercoledì: i partecipanti al servizio fedeltà potranno provare ad aggiudicarsi uno dei 10 premi previsti, cioè l'accoppiata di un forno a vapore Miele e di una My Cooking Box.

Giovedì 17 settembre 2020 si terrà il quiz settimanale di WindTre: ogni cliente potrà provare a rispondere correttamente a 9 domande consecutive, ottenendo fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura.

E voi? Partecipate ogni settimana al WinDay di WindTre? Avete mai vinto qualcosa in particolare? Vi ricordiamo che è sufficiente utilizzare l'app ufficiale, per avere accesso a tutte queste iniziative.