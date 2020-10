Netflix, disattivare il popup "Stai ancora guardando?" sarà presto possibile

"Stai ancora guardando?" è uno dei tanti popup con cui Netflix si accerta, di tanto in tanto, che lo spettatore sia ancora in vita. Viene mostrato in caso di una visione prolungata delle Serie TV, e a quel punto lo spettatore deve rispondere (tramite telecomando della TV) con "Sì" oppure "No".



Non tutti apprezzano questa funzione ad oggi ineliminabile, e per fortuna qualcosa sta per cambiare. Netflix permetterà presto di disattivare il popup "Stai ancora guardando?", tanto che le modifiche sono già in fase di test per alcuni utenti. Molto semplicemente, tra le opzioni di risposta verrà aggiunta anche "Riproduci senza chiedere più", oltre ai già presenti "Richiedilo dopo" e "Ho finito" (cioè No e Sì).



Cosa ne pensate di questa aggiunta? Sarà del tutto ininfluente, o permetterà finalmente di interrompere quelle fastidiose notifiche a schermo? Di certo è meglio avere qualche possibilità in più rispetto a qualcuna in meno. Oh, e avete già visto il nuovo progetto legato a Resident Evil? Approderà proprio su Netflix.