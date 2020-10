PS5, nuova immagine mostra il retro della console e le porte presenti

PS5 torna a farsi vedere in una nuova immagine che, forse per la prima volta, mostra precisamente tutto il retro della console Sony, in particolare per quanto riguarda la versione con lettore ottico, dando conferma delle porte presenti e anche di quelle assenti.





Al di là dell'aspetto di PS5 da dietro, dunque, non ci sono particolari notizie da riportare: sapevamo già che, come Xbox Series X, non avrà l'uscita audio ottica, in una scelta improntata al risparmio e all'eliminazione della ridondanza, visto che evidentemente entrambi i produttori hanno valutato di poter sacrificare questa funzionalità facendola sopperire all'HDMI attraverso amplificatore.

Risultano visibili e confermate le altre porte che erano note per la parte posteriore di PS5: due USB, l'uscita HDMI, una porta ethernet e ovviamente il connettore dell'alimentazione elettrica, nella parte più in basso e probabilmente in corrispondenza con l'alimentatore interno.

Mentre l'interno della console resta un fitto misterio, dunque, a questo punto possiamo dire di aver visto PS5 praticamente da ogni lato. Tra l'altro, non sembra sia visibile da questa prospettiva il misterioso chiavistello metallico che ha fatto tanto discutere in questi giorni, emerso con le prime prove della console da parte degli youtuber e giornalisti giapponesi.

Essendo questo il modello con lettore ottico, si nota anche da dietro la particolare asimmetria della forma, che da una parte ha la bombatura per ospitare il lettore ottico, secondo il design scelto da Sony per la console.