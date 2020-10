Call of Duty: Black Ops Cold War un trailer presenta la beta PS4

Activision ha pubblicato un nuovo trailer dell'attesa modalità multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War che sarà ufficialmente in beta per PS4 a partire da domani, 8 ottobre 2020, per tutti coloro che hanno prenotato il gioco, mentre dal 10 ottobre per tutti.

PC e Xbox One, invece, dovranno attendere il prossimo weekend.

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato il provato della alpha multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War, mentre nelle scorse ore Activision ha svelato anche la modalità zombie. Qui potete trovare l'anteprima della modalità zombie di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Come parte dell'accordo tra Sony e Activision, la beta arriverà prima su PlayStation, con un'ulteriore preferenza per coloro che hanno prenotato il gioco. L'8 sarà il turno dei preorder, mentre il 10 di tutti coloro che vogliono testare prima del tempo il gioco. Le stesse tempistiche, ma traslate di una settimana, saranno utilizzate per gli utenti Xbox One e PC.

Durante la beta, potremo provare i classici combattimenti di Black Ops nelle tradizionali modalità 6v6, la più affollata modalità Armi combinate 12v12 e una nuova modalità per 40 giocatori, Bomba sporca Team d'assalto. Nella beta troveremo una selezione di mappe dal multigiocatore del gioco, ambientate in diversi luoghi del mondo durante la Guerra Fredda. I giocatori possono progredire e salire di livello con il sistema speciale dedicato alla beta in cui si possono sbloccare oggetti dell'equipaggiamento, nuove armi, attrezzatura da spia con i potenziamenti da campo e fortissime serie di punti ottenendo PE.

Cosa farete? Giocherete a questo nuovo capitolo di CoD?