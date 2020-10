Assassin's Creed Odyssey su PS4 a sconto nella Promozione della Settimana su PS Store

Assassin's Creed Odyssey può dunque essere acquistato con lo sconto del 75% per PS4 su PlayStation Store, ovvero al prezzo di 17,49 euro per quanto riguarda la versione standard, mentre la Gold Edition con tutti i contenuti aggiuntivi viene a costare adesso 29,99 euro, con un notevole sconto sul prezzo originale di 99,99 euro.

La Promozione della Settimana su PS Store è valida dal 7 al 15 ottobre 2020 e si associa agli altri sconti presenti in questi giorni sullo store digitale ufficiale di PS4, ovvero i Giochi di una Generazione, partiti la settimana scorsa e contenenti anche Ghost of Tsushima in promozione per la prima volta in via ufficiale.

Per quanto riguarda il gioco Ubisoft protagonista della promozione, vi rimandiamo alla recensione di Assassin's Creed Odyssey nel caso abbiate bisogno di sapere più precisamente di cosa si tratta, mentre ricordiamo che, nel frattempo, Assassin's Creed Valhalla è in arrivo il mese prossimo.