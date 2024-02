Pinball M: il flipper di System Shock è disponibile, con un trailer di lancio

Zen Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Pinball M per annunciare il lancio del filpper di System Shock , che segna in qualche modo il ritorno di questa amatissima serie sui nostri schermi. Non che sia assente da molto, visto che il remake del primo capitolo risale al 2023, ma fa piacere vederla ricordata in qualche modo.

Il flipper di System Shock è costruito intorno al tema centrale del gioco originale, con il protagonista che deve infiltrarsi nei meandri della Cittadella per affrontare l'intelligenza artificiale impazzita SHODAN.

Naturalmente qui l'obiettivo è soprattutto quello di accumulare più punti possibile, per scalare le classifiche globali. Comunque sia, tra attacchi cyborg da centrare, visite al cyberspazio e teste da colpire, molti giocatori si ritroveranno a casa.

Da notare che per giocare al flipper di System Shock dovete prima scaricare Pinball M. Potete farlo senza spendere nulla e dentro ci troverete anche un flipper gratuito, Wrath of the Elder Gods: Director's Cut. Se vi interessa, ci sono anche altri flipper a tema videoludico da acquistare per la piattaforma di Zen Studios: Duke Nukem's Big Shot Pinball e Dead by Daylight Pinball.