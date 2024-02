Steam Next Fest: Valve ha svelato le 50 demo più giocate

Lo Steam Next Fest di febbraio 2024 è appena finito, e Valve ha pubblicato il resoconto delle 50 demo più giocate dell'evento. Le demo sono state elencate in ordine di numero di giocatori complessivi, ma quest'ultimo non è stato svelato, quindi non sappiamo quanta distanza passi tra le varie posizioni.

Interessante come le prime posizioni confermino quelli che sono i generi più apprezzati su PC: DUNGEONBORNE è un dungeon crawler PvP che guarda a Dark and Darker, Stormgate uno strategico in tempo reale PvE giocabile in cooperativa, Pacific Drive è un'avventura narrativa horror, mentre Homeworld 3 è uno strategico in tempo reale. La sesta posizione, occupata dal survival 灾变前夜 DREAD DAWN, è anche indice di quanto Steam sia diffuso in oriente.