GeForce Now: Halo Infinite e Skull and Bones tra i nuovi giochi aggiunti

La lista di giochi compatibili con GeForce Now continua ad espandersi e in particolare questa settimana sono stati aggiunti cinque titoli al servizio di NVIDIA, tra cui un peso massimo come Halo: Infinite e nuove uscite di grande rilievo come Banishers: Ghosts of New Eden e Skull and Bones.

Vediamo l'elenco completo delle nuove aggiunte di GeForce Now: