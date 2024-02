GeForce Now compie 4 anni e arrivano Diablo 4, Overwatch 2 e tanti altri giochi!

GeForce Now, il servizio di cloud gaming in abbonamento di NVIDIA, compie quattro anni. Per festeggiare sono stati aggiunti molti giochi interessanti, tra i quali Diablo 4 e Overwatch 2 di Blizzard, ed è stato lanciato un periodo di festeggiamenti su Instagram e Threads sotto l'hashtag #4YearsofGFN.

In totale, a febbraio saranno aggiunti ventisette nuovi giochi, tra i quali i primi di Blizzard sul servizio (già citati ed entrambi già disponibili da questa settimana). NVIDIA ha anche sottolineato come "quasi la metà dei giochi che si aggiungeranno questo mese sono uscite al day 1, tra cui Skull and Bones, The Inquisitor, Nightingale, Myth of Empires e altri ancora."

Nel mentre Spike Chunsoft ha confermato la permanenza dei suoi titoli sulla piattaforma. Ma ora bando alle ciance e vediamo tutte le aggiunte della settimana e del mese.