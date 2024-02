YouTube e YouTube Music hanno più di 100 milioni di abbonati

YouTube ha annunciato oggi che nel corso del 2023 ha guadagnato 20 milioni di nuovi abbonati tra YouTube e YouTube Music , portando il numero totale oltre i 100 milioni . Si tratta di una quantità davvero ragguardevole, come sottolineato da Lyor Cohen, il capo globale della piattaforma: "Nel 2015 molti dubitavano che un modello su abbonamento potesse funzionare con YoTube. Dicevano che il mercato era saturo e che la nostra piattaforma era troppo diversa. Oggi, 100 milioni di abbonati dopo, gli elementi che ci distinguono sono proprio ciò che traina il nostro successo e dove vedo altri margini di crescita. La crescita di 20 milioni di abbonati in un anno sottolinea la forza del nostro doppio motore per i ricavi, con le pubblicità da un lato e gli abbonamenti dall'altro."

Un collegamento di successo.

IA in arrivo anche su YouTube

Interessante il fatto che Cohen collega il successo all'aver collegato gli abbonamenti YouTube Premium e YouTube Music Premium, lì dove molti utenti se ne sono lamentati. Il motivo? Si tratta di un'offerta che nessuno dei concorrenti può battere o replicare: "I fan di YouTube e YouTube Music possono godersi l'accesso senza pubblicità a entrambe le applicazioni e guardare video in background o scaricarli," ha spiegato il dirigente.

Parole di elogio anche per la crescita di YouTube Music e per come l'applicazione sia stata letteralmente rivoluzionata rispetto a quella di lancio. Tra le nuove caratteristiche in arrivo, spiccano quelle legate all'uso dell'intelligenza artificiale, neanche a dirlo. In particolare il servizio offrirà copertine per le liste di ascolto generate dall'IA e uno strumento per chiedere informazioni su cosa si sta guardando.