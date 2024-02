Helldivers 2 si aggiorna ancora: la nuova patch su PS5 e PC risolve i problemi di alcuni eventi

Le note dell'aggiornamento menzionano infatti solo che gli " eventi di difesa sono stati sistemati e hanno ricevuto un aggiornamento", il che sembrerebbe suggerire anche qualche novità o modifica sul loro svolgimento, ma non sono state fornite ulteriori informazioni in merito.

Arrowhead Games Studios ha comunicato il lancio dell'ennesimo udpate di Helldivers 2 per PC e PS 5 nell'arco di pochi giorni. Nello specifico parliamo della patch 1.000.007 che si pone come unico obiettivo quello di risolvere alcuni eventi di difesa.

Helldivers 2: tante patch ma ci sono ancora dei problemi con i server

Indubbiamente al lancio Helldivers 2 presentava qualche problema di troppo, ma va detto che Arrowhead Games Studio si sta impegnando molto per risolvere tutte le magagne maggiori del gioco nel minor tempo possibile, tanto che stiamo vedendo l'arrivo di aggiornamenti correttivi quasi a cadenza giornaliera.

Quelli più gravi in ogni caso rimangono quelli dei server, tanto che lo studio è stato costretto a chiudere temporaneamente il canale Discord del gioco per via dell'eccessiva quantità di meme pubblicati dagli utenti sulla questione.