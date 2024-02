Bandai Namco ha cancellato almeno cinque giochi in sviluppo

"Oltre a restringere il numero di titoli, stiamo anche lavorando per ottimizzare il nostro portafoglio in base alle categorie, come i titoli strategicamente distribuiti in tutto il mondo e i titoli casual per gli utenti in cerca di esperienze leggere".

"Abbiamo deciso di smaltire i lavori in corso in conformità con le nostre regole interne relative alla valutazione dei prodotti in corso", ha dichiarato l'azienda. "Abbiamo anche deciso di interrompere lo sviluppo di almeno altri cinque titoli in fase di sviluppo e abbiamo registrato una perdita sulla cessazione di questi titoli".

Questa informazione arriva da un Q&A allegato all'ultimo resoconto per gli azionisti, in cui ha aggiunto che l'azienda ora sta adottando un protocollo ancora più severo per tenere sotto controllo la qualità dei progetti in cantiere e per approvare nuovi progetti.

Bandai Namco ha svelato di aver cancellato "almeno 5 giochi" non ancora annunciati e che erano in sviluppo presso gli studi della compagnia.

Risultati negativi nell'ultimo trimestre

Non sono stati aggiunti ulteriori dettagli sui progetti terminati e probabilmente non sapremo mai quali giochi fossero con esattezza. Va detto in ogni caso che la cancellazione di un titolo non ancora annunciato, quindi in una fase ancora embrionale dello sviluppo, non è una rarità nell'industria, per quanto in questo caso parliamo di almeno cinque produzioni interrotte.

Durante l'incontro con gli azionisti, Bandai Namco ha anche svelato che i ricavi nel terzo trimestre fiscale sono scesi dell'8,9% su base annuale e i profitti diminuiti del 96,5%. Secondo l'azienda, in parte ciò è dovuto dai numeri anomali dello scorso anno fiscale registrati grazie all'enorme successo di Elden Ring e da quelli che al contrario si sono rivelati sotto le aspettative per alcuni titoli lanciati di recente, come Blue Protocol. In compenso, Tekken 8 si sta rivelando un successo, tanto che sono state vendute oltre 2 milioni di copie a pochi giorni dal lancio.