Playdate, la console portatile presto disponibile per gli sviluppatori

Playdate, l'originale console portatile realizzata dal team indipendente Panic, sarà disponibile a breve per gli sviluppatori attraverso un programma preview.



"Molto presto metteremo in vendita i Playdate per la Developer Preview", ha scritto il team. "Scriveremo agli sviluppatori inclusi nella nostra lista quando arriverà il momento", ma a quanto pare la selezione verrà effettuata in maniera casuale per via dei pochi pezzi disponibili, nell'ordine delle centinaia di unità.



Per quanto riguarda gli utenti finali, i preorder di Playdate verranno aperti durante la prima metà del 2020, o comunque nel momento in cui il Preview Program sarà terminato e gli sviluppatori avranno realizzato un adeguato numero di applicazioni per la console.



Panic ha inoltre pubblicato un video su Twitter per presentare una custodia protettiva in plastica per il Playdate, che a quanto pare si fissa sui controlli dell'handheld per richiudersi.





There's more details and other bits of news too - just hit the link in the first tweet to read it all.



Thanks for being a part of Playdate. We're so excited for what 2020 is going to bring!!



PS: We're also working on this case. What do you think? pic.twitter.com/YtIWuU53FF